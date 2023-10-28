Касаткина сыграла в полуфинале турнира WTA в Чжухае Дарья Касаткина не вышла в финал малого Итогового турнира WTA в Китае

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила сопернице из Бразилии Беатрис Хаддад-Майе в полуфинале малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) — Elite Trophy. Матч, который проходил в китайской городе Чжухае, завершился со счетом 6:4, 6:1.

Поединок продолжался 1 час и 34 минуты. За это время российская теннисистка заработала 43 игровых очка, два эйса и совершила две двойные ошибки. Бразильянка набрала 62 балла, два эйса и три брейка. Теперь соперницу победительницы определит исход матча между китайскими спортсменками Чжу Линь и Чжэн Циньвэнь.

26-летняя Касаткина занимает 17-е место в рейтинге (WTA) и является бывшей первой ракеткой России. Российская теннисистка выиграла шесть турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

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