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Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль заявил, что, если бы не большой теннис, испанец бы стал футболистом.

Знаю, что спорт — это моя страсть, и, если бы не теннис, наверняка я бы хотел стать футболистом, но этого никогда не узнаешь, — приводит слова Надаля ТАСС. 33-летний теннисист...