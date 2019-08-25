Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 42-ю строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Лидирующую позицию занимает представительница Японии Наоми Осака, в активе которой 6606 очков. Вторая строчка остается за австралийкой Эшли Барти (6501). Первую тройку замыкает чешка Каролина Плишкова с 6315 очками.
Среди всех россиянок заметный прогресс сделала Анна Блинкова, которая поднялась с 93-й строчки на 84-ю (706).
В понедельник, 26-го августа, стартует Открытый чемпионат США в Нью-Йорке, где в первом же поединке встретятся россиянка Мария Шарапова и американка Серена Уильямс, писал News.ru.