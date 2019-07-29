https://static.news.ru/photo/7f28b040-b1cf-11e9-aba8-fa163e074e61_1024.jpg Дарья Касаткина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой 40-ю позицию в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Лидером в турнирной таблице является представительница Австралии Эшли Барти, в активе которой 6605 очков. Следом за ней расположилась японка Наоми Осака (6257), тройку лидеров замыкает чешка Каролина Плишкова с 6055 очками.

Другая россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась на одну позицию, занимая 43-е место с 1185 очками.

Российский теннисист Андрей Рублёв поднялся с 78-го на 49-е место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), писал News.ru.