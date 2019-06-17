https://static.news.ru/photo/0bb2f108-90d1-11e9-8cda-fa163e074e61_1024.jpg Дарья Касаткина Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина осталась на 29-й строчке в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации WTA.

Другая представительница России, Анастасия Павлюченкова, оказалась на 45-м месте, Екатерина Александрова улучшила своё положение на две строчки, поднявшись на 50-е место, а Мария Шарапова поднялась с 86-го на 85-е.

Лидирующую позицию занимает японская теннисистка Наоми Осака, в активе которой 6377 очков. На второе место поднялась представительница Австралии Эшли Барти (6125). Тройку сильнейших замыкает чешка Каролина Плишкова с 5685 очками.

Российская теннисистка Мария Шарапова получила специальное приглашение (wild card) на турнир Mallorca Open, который пройдёт в Санта-Понсе с 17 по 23 июня, писал News.ru.