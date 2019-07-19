https://static.news.ru/photo/03b429ca-ac49-11e9-95e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: AFP7/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина поднялась на 40-ю строчку в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Другая представительница России, Анастасия Павлюченкова, оказалась на 44-м месте. Улучшила свои позиции и Екатерина Александровна, поднявшаяся на 48-е место таблицы, Мария Шарапова — на 81-м.

Лидирующую позицию по-прежнему занимает представительница Австралии Эшли Барти, на счету которой 6605 баллов, следом за ней расположилась японка Наоми Осака (6257), тройку сильнейших закрывает чешская теннисистка Каролина Плишкова (6055).

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников включён в международный Зал славы тенниса, писал News.ru.