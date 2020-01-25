Россиянин Карен Хачанов проиграл австралийцу Нику Кирьосу в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Матч продолжался 4 часа 26 минут, завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8) в пользу австралийца.
В 1/8 финала турнира Кирьос проведёт матч с первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), писал NEWS.ru. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в пользу Павлюченковой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
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