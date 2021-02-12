Карацев пробился в четвертьфинал Australian Open, отыгравшись с 0-2

https://static.news.ru/photo/315ec8fa-6e97-11eb-86c9-96000091f725_660.jpg Аслан Карацев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. В четвёртом круге он обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах — 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4.

Встреча сложилась крайне непросто для дебютанта Australian Open из Росси. Карацев, занимающий 119-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), уступил первые два сета, причём Оже-Альяссим выиграл достаточно уверенно — 6:3 и 6:1. Однако затем Аслан смог перевернуть ход матча и добился убедительной победы.

Поначалу было действительно тяжело играть, он хороший игрок и действует очень быстро. Мне понадобилось два сета, чтобы найти к нему подход, — рассказал после матча Карацев.

Игра продолжалась 3 часа 26 минут, за это время Карацев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести. На счету его соперника девять фэйсов, шесть двойных и пять брейков или 14.

Аслан стал первым четвертьфиналистом в мужской сетке турнира. Его соперник пока не определился, им станет победитель матча между австрийцем Домиником Тимом и болгарином Григором Димитровым. Россиянин заметил, что для него неважно, против кого выходить на корт в следующем раунде.

Стоит отметить, что Карацев по итогам соревнований в любом случае попадёт в топ-100 рейтинга АТР. Он уже обеспечил себе место в восьмёрке лучших на Australian Open.

Также поборются за выход в 1/4 финала россияне Даниил Медведев и Андрей Рублёв, им предстоит сыграть с американцем Маккензи Макдональдом и норвежцем Каспером Руудом соответственно. В случае если они оба одержат победы, то в четвертьфинале выйдут на корт друг против друга.

Как ранее писал NEWS.ru, в женской сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису не осталось представительниц России. Последняя из них, Екатерина Александрова, завершила выступление на турнире, в матче третьего круга уступив первой ракетке мира Эшли Барти из Австралии.