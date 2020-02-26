https://static.news.ru/photo/3ca6e236-58ab-11ea-8cad-fa163e074e61_660.jpg Владимир Камельзон (в центре) Фото: АГН «Москва»

Тренер сборной России Владимир Камельзон назвал Марию Шарапову неповторимой теннисисткой.

Все неожиданные события приходят неожиданно. Маша всегда была нашей несмотря на то, что с семи лет живёт в США, она всегда болела Россией. Когда нам удалось пригласить её в Санкт-Петербург, вся теннисная общественность была на её игре, обыграла тогда Дарью Гаврилову. И все симпатии были направлены Маше. Она – игрок номер один мирового тенниса всех времён. С ней никто не может сравниться, — сказал Камельзон корреспонденту NEWS.ru.

Кроме того, бывший теннисист уверен, что не каждый мужчина может похвастаться такой мужественностью, которая есть у 32-летней россиянки.

Она всегда была необыкновенно элегантна, культурна, никогда не было скандалов вокруг игры. Даже мельдоний, который пытался её опорочить, не смог это сделать. Она была мужественна, потеряла полтора года, но вернулась на корт. Но нельзя отменять факт возраста: когда женщине наступает 30 лет, то дальнейшее участие на высоком уровне – героизм. Жаль, что она уходит. К ней фантастическая любовь во всём мире, каждый мечтал посмотреть, как она просто выходит на корт. Она всегда была одной из самых красивых теннисисток. Она была величайшим мастером розыгрыша мяча, когда матч висел на волоске! При всей женственности у нее была мужественность, которой может похвастаться не каждый мужчина, — продолжает он.

Также член правления Федерации тенниса России считает необходимым пышно проводить Шарапову.

Я хочу пожелать ей процветания в дальнейшей личной жизни. Если мы сумеем организовать ей проводы в Санкт-Петербурге, я буду счастлив. Это долг всей моей жизни, — заключил Камельзон.

За свою карьеру российская теннисистка 39 раз стала победительницей турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), из которых 36 — в одиночном разряде. Является серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года и победительницей пяти турниров Большого шлема.

Российский теннисист Андрей Чесноков считает, что Мария Шарапова вовремя завершила карьеру.