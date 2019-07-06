Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех оссийских теннисистов с Уимблдона.
Я не знаю, почему все наши ребята вылетели. У меня реально нет ответа и объяснения, очень жаль, — приводит слова Кафельникова корреспондент News.ru.
Последним представителем России в мужском одиночном разряде был Даниил Медведев. В матче третьего круга он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.
Ранее Евгений Кафельников признавался News.ru, что надеется на удачное выступление Шараповой на Уимблдоне.