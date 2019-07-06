https://static.news.ru/photo/400ed70a-9fd6-11e9-9259-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал вылет всех оссийских теннисистов с Уимблдона.

Я не знаю, почему все наши ребята вылетели. У меня реально нет ответа и объяснения, очень жаль, — приводит слова Кафельникова корреспондент News.ru.

Последним представителем России в мужском одиночном разряде был Даниил Медведев. В матче третьего круга он проиграл бельгийцу Давиду Гоффену.

Ранее Евгений Кафельников признавался News.ru, что надеется на удачное выступление Шараповой на Уимблдоне.