https://static.news.ru/photo/c60db284-637d-11ea-b0a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, что обвинения американского теннисиста Майкf Брайна о попытке сыграть договорной матч являются фантазией.

Я никак не могу это прокомментировать. Встречались ли мы? Мы всегда встречаемся в раздевалках, разговариваем. Но о чем мы говорили 17 лет назад, я не помню, и не понимаю, как можно такое фантазировать, — приводит слова Кафельникова РБК.

Майк Брайн заявил, что Кафельников и Уэйн Феррейра предлагали ему с братом Бобом договориться о победителе матча перед парным финалом в Индиан-Уэллсе в 2003 году.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Кафельников заявил, что он является лучшим теннисистом в истории России, писалNEWS.ru.