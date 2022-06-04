Стала известна победительница «Ролан Гаррос» Теннисистка Ига Швентек из Польши выигала «Ролан Гаррос»

Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ига Швентек

Польская теннисистка Ига Швентек, первая ракетка мира, выиграла «Ролан Гаррос». В финале она победила американку Коко Гауфф (23). Встреча продлилась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3. Во втором сете Гауфф повела со счётом 2:0, но после этого проиграла пять геймов подряд.

Для 21-летней Швентек эта победа стала 35-й подряд. Она выиграла второй турнир Большого шлема в карьере после «Ролан Гаррос — 2020».

5 мая пройдёт мужской финал «Ролан Гаррос», где сыграют Рафаэль Надаль (Испания) и норвежец Каспер Рууд.

Накануне стало известно, что Даниил Медведев в понедельник, 6 июня, снова станет первой ракеткой мира. Помешать россиянину сделать это мог немецкий теннисист Александр Зверев, если бы выиграл «Ролан Гаррос», однако он уступил Надалю в полуфинале.