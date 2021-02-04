«Хотела доказать, что быть чёрной — окей»: Серена Уильямс очень откровенна

Вообще, топ-теннисистам сочувствовать не принято, они живут прекрасной жизнью, но в последние две недели им пришлось немного потерпеть. Карантинные меры в Австралии оказались более жёсткими, чем где-либо, и сейчас они все могут оказаться напрасными. Что там случилось и как на это реагируют игроки — в материале NEWS.ru.

Главных тем для обсуждения в теннисе сейчас две: свежее интервью Серены Уильямс, которую карантин затронул чуть меньше, чем других. И случай в отеле с «рядовыми» теннисистами: там работник заболел коронавирусом, из-за чего под угрозой оказался сам Australian Open. И первым, кто расстроится из-за его отмены, будет, конечно сама Серена. Ведь она уже четвёртый год находится в одном шаге от повторения «вечного» рекорда Маргарет Корт — 24 шлема за «карьеру». В активе 39-летней американки с 2017 года — 23 титула.

Очевидно, что Серена уже давно не играет, как в лучшие годы, ей не хватает скорости, а на одной мощи доезжать до титулов не получается. Но журналистам это не так интересно обсуждать с великой чемпионкой, как ряд других тем — её материнство и, конечно, расизм.

Я помню, как играла моя сестра, и я могла, не смотря матч, понять, выиграла она очко или проиграла. Зрители шумели, когда она проигрывала, и была почти полная тишина, когда выигрывала. Это же касалось и меня. Я хотела доказать, что быть чёрной — это окей. И что быть сильнее других — тоже окей, — цитирует Серену журнал Glamour.

Отец сестёр Уильямс с детства готовил дочерей к тому, что им придётся сталкиваться с трудностями из-за их цвета кожи. Они изначально были настроены на то, что у них будет больше проблем, чем у белых. Отчасти поэтому Серена и говорит об этом так регулярно, это — её тема. Тем более был реальный случай: в Майами в 2002 году её с трибун освистали, якобы из-за цвета кожи, из-за чего она до 2017 года не выступала на этом турнире. Одном из важнейших американских турниров сезона.

Серена Уильямс Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ещё одна тема, важная для Серены, — совмещение выступлений в туре с материнством. Там тоже есть проблема: трёхлетняя дочь смотрит маму только по телевизору (до пяти лет детям нельзя на трибуны) и потому называет её по имени, подражая комментаторам. Серена пытается переучить дочь, чтобы та говорила «мама». Вот такие у спортсменов проблемы.

Есть ещё одна, намного более злободневная: у работника отеля в Мельбурне, где жили теннисисты, обнаружен коронавирус, и это в момент, когда игры ATP Cup уже начались. Из-за положительного теста сотрудника под угрозой оказался весь Australian Open, на организацию которого ушли десятки миллионов долларов. Пока игры приостановили на один день, все игроки сдали ПЦР-тесты, и если заражение выявят у множества теннисистов, чемпионат придётся отменять.

На сегодняшний день глава турнира Крейг Тайли надеется, что этого не случится. Он сказал, что даже если кто-то заразился, соревнования пройдут в срок: с 8 по 21 января. Но одно дело, если заразится один или несколько игроков, а другое — если 20 или более. Тогда просто некому будет играть.

Серена Уильямс Gao Jing/Xinhua/Global Look Press

Когда новость о заражении сотрудника была опубликована, у ряда теннисистов начали откровенно сдавать нервы. Американец Райли Опелка написал в комментарии в Instagram, что хочет домой. Его комментарий собрал множество лайков, но затем был удалён.

Жалуется не только он: за прошедшие две недели недовольство карантинными мерами выразили десятки игроков, включая известных: Доминика Тима, Роберто Баутиста-Агута, Веронику Кудерметову, Юлию Путинцеву. Даже Джокович был недоволен, но не своими условиями — он-то попал в люксовый номер в Аделаиде, а за других, кому достались маленькие комнатки в Мельбурне. А Джоковичем был недоволен аргентинец Гидо Пелья: «У него балкон больше, чем весь мой номер».

Словом, никогда ещё за четыре дня до Australian Open не было столько неясностей и столько противоречий. Мы даже точно не знаем, состоится ли турнир вообще. Хорошо бы, состоялся, ведь ничего интереснее этого в теннисе всё равно нет. Есть ещё несколько супер-турниров, но все основные сенсации и открытия традиционно случаются именно в Австралии.