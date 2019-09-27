Американец Дэвид Хаггерти был переизбран на пост президента Международной федерации тенниса (ITF) сроком на четыре года во время первого тура голосования на ежегодном общем собрании ITF в Лиссабоне.
Всего было зарегистрировано 437 голосов, для достижения большинства требовалось 215 голосов. Хаггерти победил в первом раунде голосования, набрав 259 голосов, сообщает пресс-служба ITF.
Американец возглавляет организацию с 2015 года.
Ранее президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) был переизбран Себастьян Коу, писал News.ru.