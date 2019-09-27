Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в финал турнира в китайском Ухане в парном разряде.

В полуфинале она в паре с хозяйкой соревнований Дуань Инъин обыграла японку Макото Ниномию и китаянку Ян Чжаосюань со счётом 6:3, 6:1. Матч продолжался в течение 58 минут. В финале...