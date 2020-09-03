Хачанов вышел в третий круг US Open

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24-летний российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Кузнецова во втором круге Открытого чемпионата США (US Open).

Матч закончился со счётом 6:3, 6:4, 6:1 в пользу Хачанова. Спортсмен занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Он одержал четыре победы в турнирах этой ассоциации. Самым большим достижением Хачанова в турнирах серии Большого шлема стал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2018 году, на US Open максимальный результат — выход в третий круг в 2018 году.

29-летний Кузнецов не выходил на корт с января 2018 года. У него обострилась хроническая травма тазобедренного сустава. На турнире US Open он выступил вместо Кея Нисикори, который переболел коронавирусом.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Кузнецова стал выход в 2016 году в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, на US Open он выходил в третий раунд турнира в 2014 и 2016 годах.

Хачанов и Кузнецов до этого матча встречались на турнирах серии Большого шлема в 2017 году. Тогда в первом круге Уимблдона выиграл Хачанов.

Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль. Спортсмен отказался от участия в турнире из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходят без зрителей. Турнир завершится 13 сентября.

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