https://static.news.ru/photo/af206e58-a6c8-11e9-ab14-fa163e074e61_1024.jpg Карен Хачанов Фото: ZOPH./AFLO/Glibal Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на восьмое место в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 15 июля.

Лидеры не поменялись: первое место за собой сохраняет сербский спортсмен Новак Джокович с 12415 очками, следом за ним располагается представитель Испании Рафаэль Надаль (7945), на третьем место остаётся швейцарец Роджер Федерер, в активе которого 7460 очков. У россиянина 2890 очков.

Другой представитель России Даниил Медведев поднялся на три позиции. Теннисист занимает десятую строчку с 2625 очками.

Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона, писал News.ru.