Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в турнире серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме, который пройдёт с 10 по 16 февраля 2020 года.
Также на турнире выступит россиянин Даниил Медведев, сообщает пресс-служба турнира.
Общий призовой фонд соревнований составляет €2,1 миллионов.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Кареном Хачановым в матче за третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, а Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини, писал NEWS.ru.
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