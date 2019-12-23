https://static.news.ru/photo/31aa72f8-264c-11ea-ada3-fa163e074e61_660.jpg Карен Хачанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Карен Хачанов примет участие в турнире серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме, который пройдёт с 10 по 16 февраля 2020 года.

Также на турнире выступит россиянин Даниил Медведев, сообщает пресс-служба турнира.

Общий призовой фонд соревнований составляет €2,1 миллионов.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над Кареном Хачановым в матче за третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби, а Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини, писал NEWS.ru.