Хачанов проиграл Надалю на Australian Open

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Российский теннисист Карен Хачанов (30-е место в мире) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2, 3:6, 6:1 в пользу Надаля. 35-летний испанец вышел в 1/8 финала, где сыграет с победителем матча Аслан Карацев (Россия) — Адриан Маннарино (Франция).

Для Хачанова это поражение стало восьмым от Надаля в восьми встречах. 25-летний москвич в четвёртый раз подряд проиграл на стадии 1/16 финала на Australian Open.

Накануне Даниил Медведев одержал победу во втором круге Australian Open. Россиянин в четырёх сетах обыграл австралийского теннисиста Ника Кирьоса. Счёт встречи — 7:6, 6:4, 4:6, 6:2 в пользу уроженца Москвы. В субботу, 22 января, Медведев сыграет с Ботиком ван де Зансхулпом из Нидерландов.