https://static.news.ru/photo/19b2854c-ac4d-11e9-a5b5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В обновлённой версии чемпионской гонки Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) от 22 июля российский спортсмен Карен Хачанов опустился на одну строчки, заняв 25-ю позицию. В его активе 965 очков.

Тройка лидеров остаётся такой же: на первом месте находится сербский теннисист Новак Джокович с 6725 очками, следом за ним располагается испанец Рафаэль Надаль (6225). И тройку лидеров замыкает представитель Швейцарии Роджер Федерер (5060).

Другой россиянин Даниил Медведев – восьмой (1855).

Сербский теннисист, победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября, писал News.ru.