Губерниев оценил победу Надаля над Медведевым

Роскошный матч: Губерниев высказался о поражении Медведева от Надаля
Михаил Потапов
Михаил Потапов
20:06, 30 января 2022
Рафаэль Надаль, Даниил МедведевФото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press
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Финал Australian open между Даниилом Медведевым и Рафаэлем Надалем был великолепным, заявил телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев, передаёт Metaratings.ru. Он отметил, что испанец выиграл заслуженно.
Это был лучший финал, Надаль выиграл заслуженно. Надаль даже когда возвращается после травмы или COVID-19, он в любом случае остаётся Надалем. Мы гордимся нашим спортсменом, этот финал был великолепным. Чуть-чуть не хватило Даниилу, но соперник был сильнее. Это лучшие люди в мировом теннисе, роскошный матч, — сказал Губерниев.
Медведев проиграл испанцу Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) за пять часов 26 минут. Итоговый счёт матча 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанца.
Во время матча Медведев назвал болельщиков «идиотами без мозгов», так как те постоянно мешали ему подавать и шумно реагировали на его ошибки. После встречи 25-летний москвич признался, что разочаровался в теннисных фанатах, перестал мечтать и отныне будет играть только для себя, своей семьи и страны.