Губерниев оценил победу Надаля над Медведевым

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Российский теннисист Даниил Медведев после поражения от Рафаэля Надаля в финале Australian Open признался, что перестал мечтать и отныне будет играть за себя и за Россию. Он рассказал об обиде на болельщиков, которые «всегда болеют против него» и связывает это с его русским происхождением.

Сегодня во время матча я перестал мечтать. Теперь я играю только ради себя и чтобы обеспечить семью и тех, кто в меня верит. Конечно, буду играть для России — потому...