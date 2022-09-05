«Горжусь, что я русская»: Касаткина высказалась о смене гражданства Теннисистка Касаткина допустила смену гражданства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская теннисистка Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина, занимающая девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), допустила смену гражданства. В интервью Ксении Собчак она сказала, что гордится тем, что русская, но главное для нее — продолжать играть в теннис.

Не знаю. На данный момент я гражданка России. И несмотря ни на что, я горжусь тем, что я русская. А там как будет. Если от этого будет зависеть моя карьера, то выбор очевиден. Я хочу продолжать играть в теннис. Для меня это приоритет номер. И я играю за себя, — сказала Касаткина.

О вероятной смене гражданства Касаткина впервые высказалась в интервью на YouTube-канале Виктора Кравченко в середине июля. Тогда она посоветовала менять паспорт детям, у которых есть такая возможность. В том же интервью 25-летняя уроженка Тольятти призналась в отношениях с фигуристкой Натальей Забияко. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая совершила каминг-аут в июне.

В свою очередь двукратная чемпионка Олимпиады-2016 по сабле Яна Егорян рассказала, что в фехтовании есть случаи, когда спортсмены выступают за другие страны. Это обговаривается между федерациями, все уходят на хорошей ноте, без скандалов.