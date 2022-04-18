Главная красавица российского спорта: Марии Шараповой — 35!

Мария Шарапова закончила с профессиональным теннисом три года назад, но ни сейчас, ни в обозримом будущем в России не предвидится никого, кто бы мог с ней сравниться. Она была номером один в мире несколько раз, выиграла пять турниров Большого шлема, а в медийном, фанатском плане и в вопросе харизмы ей не было равных на протяжении всей карьеры. Если играла Маша — аншлаг был на любом стадионе мира. Сегодня лучшей теннисистке в истории России исполняется 35 лет. Она счастливо живёт с британским миллионером Александром Гликсом, развивает конфетный бизнес, участвует в модных и благотворительных мероприятиях. А мы — лишний раз напоминаем вам, как она выглядит. И заодно поздравляем её с юбилеем!
Мария Шарапова и Шамиль Тарпищев
Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press
Мария Шарапова представила коллекцию аксессуаров Sugarpova в Нью-Йорке
PA Photos/Global Look Press
Мария Шарапова празднует победу в матче второго круга женского одиночного разряда против Кристины Макхейл из США на Открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке
Shen Hong/Xinhua/Global Look Press
Мария Шарапова в матче против Цветаны Пиронковой из Болгарии на China Open Tennis Tournament
c32/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мария Шарапова (слева) на показе дизайнера Марка Джейкобса
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мария Шарапова на Открытом чемпионате Франции по теннису "Ролан Гаррос"
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Олимпийская сборная Российской Федерации во главе с знаменосцем Марией Шараповой во время церемонии открытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне
Pool Jimmy Bolcina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мария Шарапова позирует с Porche, врученным ей после победы в финальном матче Гран-при по теннису Porsche против Ли На из Китая в Штутгарте, Германия
Ma Ning/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мария Шарапова на Открытом чемпионате Франции по теннису "Ролан Гаррос"
Gao Jing/Xinhua/Global Look Press
Мария Шарапова во время теннисного матча WTA St. Petersburg Ladies Trophy 2019
Mike Kireev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Мария Шарапова во время матча третьего круга Открытого чемпионата США по теннису
AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press