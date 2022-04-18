Главная красавица российского спорта: Марии Шараповой — 35!

Мария Шарапова закончила с профессиональным теннисом три года назад, но ни сейчас, ни в обозримом будущем в России не предвидится никого, кто бы мог с ней сравниться. Она была номером один в мире несколько раз, выиграла пять турниров Большого шлема, а в медийном, фанатском плане и в вопросе харизмы ей не было равных на протяжении всей карьеры. Если играла Маша — аншлаг был на любом стадионе мира. Сегодня лучшей теннисистке в истории России исполняется 35 лет. Она счастливо живёт с британским миллионером Александром Гликсом, развивает конфетный бизнес, участвует в модных и благотворительных мероприятиях. А мы — лишний раз напоминаем вам, как она выглядит. И заодно поздравляем её с юбилеем!