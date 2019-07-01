Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прошла во второй круг турнира «Уимблдон».
Россиянка обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.
В следующем этапе Гаспарян предстоит встреча с восьмой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной, которая в первом круге обыграла теннисистку из Австралии Дарью Гаврилову со счётом 7:5, 6:0.
Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона», писал News.ru.