https://static.news.ru/photo/711aa028-9bfc-11e9-8486-fa163e074e61_1024.jpg Маргарита Гаспарян Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян прошла во второй круг турнира «Уимблдон».

Россиянка обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам со счётом 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.

В следующем этапе Гаспарян предстоит встреча с восьмой ракеткой турнира украинкой Элиной Свитолиной, которая в первом круге обыграла теннисистку из Австралии Дарью Гаврилову со счётом 7:5, 6:0.

Австралийская теннисистка Эшли Барти может потерять звание первой ракетки мира по версии Женской теннисной ассоциации (WTA) после «Уимблдона», писал News.ru.