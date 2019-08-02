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Российская теннисистка Мария Шарапова прекратит сотрудничество с тренером Томасом Хогстедтом. Сообщается, что экс-первая ракетка мира расстанется со специалистом из-за того, что Хогстедт начнёт работу со шведкой Ребеккой Петерсон.

Пока мы не работаем, но я надеюсь, что он войдёт в мою команду на US Open, — приводит слова Петерсон портал goodtogreat.se. Тренер работал с россиянкой с 2011 по 2013...