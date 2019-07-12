https://static.news.ru/photo/77c5de08-a4d8-11e9-939c-fa163e074e61_1024.jpg Роджер Федерер Фото: Antoine Couvercelle/Panoramic/Global Look Press

Швейцарец Роджер Федерер, обыграв испанского теннисиста Рафаэля Надаля, пробился в финал Уимблдонского турнира, проходящего в Лондоне.

В поединке, длившемся 3 часа и 2 минуты, Федерер, посеянный на турнире под вторым номером, взял верх со счётом 7:6 (7:3), 1:6, 6:3, 6:4.

В очных встречах на различных турнирах Надаль имеет значительное преимущество по победам над Федерером (24:16), однако на травяном покрытии швейцарец победил испанца в трёх поединках из четырёх.

В главном матче Уимблдона швейцарец сразится с первой ракеткой мира — сербом Новаком Джоковичем.

Финалист двух турниров Большого шлема в мужском парном разряде Равен Класен получил повреждение во время полуфинала Уимблдона, писал News.ru.