Евгений Кафельников: «Я люблю свой народ, я люблю русских людей»
Андрей Лёвин
18:53, 16 июня 2019
https://static.news.ru/photo/1a430162-9050-11e9-acbf-fa163e074e61_1024.jpgЕвгений Кафельников с супругой и дочерьюФото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о своём отношении к России.
Я люблю свой народ, я люблю русских людей. Я хочу дождаться того момента, когда мы спокойно будем без виз ездить по странам цивилизованного мира, — заявил он в интервью DW.
"Я люблю свой народ, я люблю русских людей <...> Я хочу дождаться того момента, когда мы спокойно будем без виз ездить по странам цивилизованного мира", - Евгений Кафельников @KYevgeni в интервью для @ZhannaNemtsova.
Кафельников — первый россиянин, который выиграл турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это в 1996 году, когда Евгений первенствовал на Открытом чемпионате Франции. Также в его активе победа на Кубке Дэвиса в 2002 году. На протяжении шести недель в 1999 году Кафельников был первой ракеткой мира.