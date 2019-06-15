https://static.news.ru/photo/1a430162-9050-11e9-acbf-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Кафельников с супругой и дочерью Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников рассказал о своём отношении к России.

Я люблю свой народ, я люблю русских людей. Я хочу дождаться того момента, когда мы спокойно будем без виз ездить по странам цивилизованного мира, — заявил он в интервью DW.

"Я люблю свой народ, я люблю русских людей <...> Я хочу дождаться того момента, когда мы спокойно будем без виз ездить по странам цивилизованного мира", - Евгений Кафельников @KYevgeni в интервью для @ZhannaNemtsova .



Полная версия #НемцоваИнтервью - https://t.co/nO2Np1NQp1 pic.twitter.com/86oWlOylyJ — DW на русском (@dw_russian) 16 июня 2019 г.

Кафельников — первый россиянин, который выиграл турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это в 1996 году, когда Евгений первенствовал на Открытом чемпионате Франции. Также в его активе победа на Кубке Дэвиса в 2002 году. На протяжении шести недель в 1999 году Кафельников был первой ракеткой мира.

Ранее News.ru писал, что испанец шесть раз ударил ракеткой о корт, выбросил её и проиграл матч.