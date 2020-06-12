Эллэстер стала первой женщиной-директором теннисного турнира US Open

Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер назначена на пост директора Открытого чемпионата США (US Open).
В обязанности Эллэстер войдёт взаимодействие с игроками, выполнение технических функций и составление расписания матчей, сообщает пресс-служба турнира.
Эллэстер стала первой женщиной, которая возглавила US Open за сю 140-летнюю историю турнира. На этом посту она сменила Дэвида Брюэра, который возглавлял Открытый чемпионат США с 2011 года.
Ранее Эллэстер рассказала о возможных изменениях в проведении US Open 2020 года. Планируется, что игроки будут прибывать на чартерных самолётах с лимитом до пяти человек в команде, до прилёта в Нью-Йорк все будут проверяться на коронавирус. На турнире сократится количество судей, а все матчи будут проходить без зрителей, писал NEWS.ru.
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