Эллэстер стала первой женщиной-директором теннисного турнира US Open

https://static.news.ru/photo/8d97d00e-acb8-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Стейси Эллэстер Фото: AP/TASS

Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер назначена на пост директора Открытого чемпионата США (US Open).

В обязанности Эллэстер войдёт взаимодействие с игроками, выполнение технических функций и составление расписания матчей, сообщает пресс-служба турнира.

Эллэстер стала первой женщиной, которая возглавила US Open за сю 140-летнюю историю турнира. На этом посту она сменила Дэвида Брюэра, который возглавлял Открытый чемпионат США с 2011 года.

Ранее Эллэстер рассказала о возможных изменениях в проведении US Open 2020 года. Планируется, что игроки будут прибывать на чартерных самолётах с лимитом до пяти человек в команде, до прилёта в Нью-Йорк все будут проверяться на коронавирус. На турнире сократится количество судей, а все матчи будут проходить без зрителей, писал NEWS.ru.