Экс-восьмая ракетка мира оценил перспективы Рублёва, Медведева и Хачанова

Я не могу назвать точную цифру, сколько титулов они выиграют, но думаю, что они будут победителями нескольких «шлемов». Каждый из них. Я не хочу сейчас говорить, что кто-то из них лучше, кто-то хуже. Хачанов совершил прорыв первым, два года назад ворвавшись в первую десятку. Сейчас немного откатился, но, возможно, в этом сезоне он вернётся. Поэтому нечестно сейчас говорить, что Медведев — лучший из них, или Рублёв, несмотря на то, что у него был невероятный прошлый сезон. А что касается шансов стать первыми в мире, то каждый из них способен это сделать, — сказал Типсаревич корреспонденту NEWS.ru.