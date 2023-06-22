Экс-третья ракетка мира оценила результаты матча второго круга WTA-500 Экс-третья ракетка мира Петрова: у Александровой было преимущество во втором круге турнира WTA-500

Фото: IMAGO/Claudio Gartner//Global Look Press

Российская теннисистка Екатерина Александрова

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над соперницей из США Коко Гауфф в матче второго круга травяного турнира WTA-500 в Берлине. Экс-третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Надежда Петрова в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что результаты ее не удивили, так как у спортсменки из России было преимущество в виде успешных выступлений на этом покрытии в текущем сезоне.

Александрова уже имеет титул на траве в этом сезоне, и это придает очень большую уверенность. Чем больше у тебя игрового времени на этом покрытии, к которому идет очень долгое привыкание, у Александровой было преимущество перед этим матчем. Также она уверенно прошла первый круг, — подчеркнула Петрова.

Она отметила, что в первом круге Гауфф не отдала ни единого сета, но сегодняшняя игра показала, что она пока не привыкла к покрытию и не подобрала подходящую натяжку струн. Теннисистка указала, что у спортсменки из США было много вынужденных ошибок, а также отсутствовала уверенность.

Александрова одержала победу над Гауфф в двух сетах. Они завершились с результатами 6:4, 6:0. В четвертьфинале соперницей спортсменки будет победительница матча между россиянкой Вероникой Кудерметовой и белорусской Ариной Соболенко.

Российская теннисистка Дарья Касаткина ранее уступила украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 56 минут и завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5).