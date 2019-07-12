Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала своим подписчикам об отношении к деньгам.

Деньги не принесут вам ни успеха, ни счастья. Но плакать лучше в частном самолёте. Незабываемый Уимблдон-2019! Теперь нужно перезарядиться с бокалом вина, — написала 24-летняя Свитолина в своём Twitter-аккаунте. Румынка...