Сербский теннисист Новак Джокович пробился в финал Уимблдона в Лондоне, обыграв испанца Роберто Баутисту-Агута.
Встреча, длившаяся 2 часа 48 минут, завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:3, 6:2.
Соперник серба, который является действующим обладателем титула, определится в противостояния испанца Рафаэль Надаля и швейцарца Роджера Федерера.
Джокович — четырёхкратный победитель Уимблдона в одиночном разряде.
Согласно котировкам букмекеров Федерер уступит в полуфинальном матче Уимблдонского турнира Надалю, писал News.ru.