Джокович в шестой раз победил на Итоговом турнире ATP Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз победил на Итоговом турнире ATP

Фото: Marco Alpozzi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович в шестой раз за карьеру выиграл финал Итогового турнира АТР. В Турине его соперником по финалу 2022 года был норвежец Каспер Рууд.

Матч, который продолжался 1 час 34 минуты, завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу 35-летнего серба, который получит рекордные призовые — почти $4,75 млн. Его шестая победа на Итоговом турнире АТР стала повторением рекорда недавно завершившего карьеру швейцарца Роджера Федерера. Серб первый раз праздновал успех на подобном турнире в 2008 году, его предыдущая победа пришлась на 2015 год.

За карьеру Джокович выиграл 21 турнир Большого шлема. В 2022 году он стал триумфатором Уимблдона.

Ранее победа на Уимблдоне стала для Джоковича седьмым титулов в карьере, больше только у Роджера Федерера — восемь. Больше всех побед на крупнейших теннисных турнирах — у Рафаэля Надаля (22).