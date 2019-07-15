https://static.news.ru/photo/3c6620c2-a6d4-11e9-885b-fa163e074e61_1024.jpg Новак Джокович Фото: Djokovic v Roger Federer Juergen Hasenkopf/www.imago-images.de/Global Look Press

Сербский теннисист, победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.

Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей. Достичь её так рано — это великолепно, — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Первым теннисистом, который квалифицировался на турнир, стал представитель Испании Рафаэль Надаль.

Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона, писал News.ru.