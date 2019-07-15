Сербский теннисист, победитель Уимблдона-2019 Новак Джокович квалифицировался на Итоговый чемпионат Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который пройдёт в Лондоне с 10 по 17 ноября.
Попадание на Итоговый чемпионат всегда является одной из моих главных целей. Достичь её так рано — это великолепно, — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Первым теннисистом, который квалифицировался на турнир, стал представитель Испании Рафаэль Надаль.
Джокович стал пятикратным чемпионом Уимблдона, писал News.ru.