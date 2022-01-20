Джокович решил подать в суд на правительство Австралии

Теннисист Новак Джокович планирует подать в суд на правительство Австралии за жестокое обращение со спортсменом во время его пребывания в центре для мигрантов, передаёт The Sun. По словам источника издания, юристы потребуют £3,2 млн ($4,36 млн) компенсации, включая £2,3 млн ($3,13 млн) призовых, которые теннисист мог выиграть на Australian Open.

Хорошо известно, что Новак и его семья считают, что с ним плохо обращались в карантинном отеле в Мельбурне. Его мать рассказала, что в отеле были тучи блох и личинок. Его фактически держали в плену, — сообщает издание.

Ранее сербский теннисист выразил разочарование в связи с решением Федерального суда Австралии отменить его визу из-за отсутствия вакцинации от COVID-19 и нарушения правил въезда. При этом он решил подчиниться решению судебной инстанции и объявил о начале работы с австралийскими службами по депортации.

Сербский теннисист пытался выступить на Australian Open без прививки от коронавируса, но власти Австралии установили правила, согласно которым в страну могут въехать только привитые люди либо те, у которых есть законный медотвод от вакцинации. Спортсмен не смог предоставить австралийской погранслужбе «объективные и честные доказательства» наличия законного медотвода.

В итоге австралийская виза Джоковича была аннулирована, а он депортирован из страны. Новаку грозит трёхлетний запрет на посещение Австралии.