https://static.news.ru/photo/32e28b98-41c6-11ea-aee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Dovgan via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Милоша Раонича в ¼ финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне, со счётом 6:4, 6:3, 6:7 (7:1).

Матч продолжался 2 часа 53 минуты.

Таким образом, 32-летний спортсмен в полуфинале турнира Большой шлем сыграет с Роджерером Федерером, который одолел американца Тенниса Сандгрена со счётом 6:3, 2:6, 2:6, 7:6, 6:3. Это будет их 50-я встреча.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер считает себя недостойным полуфинала Australian Open, о чём он заявил на послематчевом интервью, ранее писал NEWS.ru.