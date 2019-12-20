Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче за третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.
Матч, который длился немногим больше часа, завершился в пользу второй ракетки мира Джоковича со счётом 7:5, 6:3.
В финале турнира встретятся грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.
Ранее россиянин Андрей Рублёв на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби обыграл южнокорейца Чон Хёна и занял пятое место, писал NEWS.ru.
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