https://static.news.ru/photo/0d0de9c8-2414-11ea-8b7d-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Manu Reino/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Кареном Хачановым в матче за третье место на выставочном турнире Mubadala World Tennis Championship в Абу-Даби.

Матч, который длился немногим больше часа, завершился в пользу второй ракетки мира Джоковича со счётом 7:5, 6:3.

В финале турнира встретятся грек Стефанос Циципас и испанец Рафаэль Надаль.

Ранее россиянин Андрей Рублёв на выставочном теннисном турнире в Абу-Даби обыграл южнокорейца Чон Хёна и занял пятое место, писал NEWS.ru.