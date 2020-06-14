Джокович неожиданно проиграл на своём собственном турнире

https://static.news.ru/photo/992ba864-ae34-11ea-9cd2-fa163e074e61_660.jpg Новак Джокович Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сербский теннисист Новак Джокович сенсационно проиграл во втором туре выставочного турнира Adria Tour в Белграде, который сам и организовал.

Джокович уступил своему соотечественнику Филипу Краиновичу со счётом 4:2, 2:4, 1:4. Также в этот день болгарский теннисист Григор Димитров проиграл сербу Николе Милоевичу, австриец Доминик Тим обыграл серба Душана Лайовича, а немец Александр Зверев был сильнее ещё одного серба Виктора Троицки.

До паузы в теннисном сезоне, которая произошла из-за пандемии коронавируса, Джокович не потерпел ни одного поражения.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович выступил с инициативой, предложив своим коллегам создать фонд помощи теннисистам, которые не входят в топ-250 рейтинга. Предполагается, что игроки будут перечислять средства обратно пропорционально своему рейтингу. Также в фонд инвестируют Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и организаторы турниров Большого шлема, писал NEWS.ru.