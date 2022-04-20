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Теннис

Джокович назвал сумасшедшим решение отстранить россиян от Уимблдона

01:32, 21 апреля 2022
Джокович назвал сумасшедшим решение отстранить россиян от Уимблдона Новак Джокович Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал сумасшедшим решение организаторов Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира. Его заявление прозвучало на пресс-конференции, трансляцию вёл телеканал France 24.

Накануне организаторы Уимблдона решили не допускать российских и белорусский теннисистов к участию в турнире из-за ситуации на Украине. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) назвала это решение несправедливым. Женская теннисная ассоциация (WTA) выразила разочарование по поводу отстранения российских спортсменок.

Джокович сказал, что у него есть своё мнение относительно любых действий военного характера, так как весь мир знает, что произошло в Сербии в 1999 году. Но к спорту это не имеет никакого отношения.

Тем не менее, я не могу поддержать решение организаторов турнира в Уимблдоне, мне кажется, оно сумасшедшее. Теннисисты не имеют к военным действиям никакого отношения. Когда политика вмешивается в спорт, это не приводит к хорошим результатам, — заключил спортсмен.

Из россяин на Уимблдоне должна были выступать вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга АТР Андрей Рублёв, 26-й номер Карен Хачанов и другие. Из женщин ожидались 15-й номер рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова, 26-й — Дарья Касаткина, 29-й — Вероника Кудерметова и другие.

Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддстон заявил, что на Уимблдон не попадут российские теннисисты, поддерживающие политику президента страны Владимира Путина. Уже даже разрабатываются специальные критерии для выявления позиции игроков.

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