https://static.news.ru/photo/e228e218-35dd-11ea-8182-fa163e074e61_660.jpg Светлана Кузнецова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская теннисистка Светлана Кузнецова уступила представительнице Польши Магде Линнет со счётом 6:7, 6:7 в первом матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хобарте (Австралия).

Продолжительность встречи составила два часа и пять минут.

Для двукратной победительницы турниров «Большого шлема» это уже четвёртое поражение подряд на соревнованиях WTA. Последний раз 34-летняя спортсменка сумела победить в сентябре 2019 года представительницу Китая Се Шувэй во втором круге соревнований в Ухане (Китай).

За выход в ¼ финала Линнет предстоит встретиться с американской теннисисткой Лорен Дэвис. Призовой фонд соревнований оценивается в $ 275 тыс.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американская спортсменка Софья Кенин.

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