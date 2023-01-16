Две недели из другой вселенной: в Австралии стартует лучший турнир мира Российских теннисистов пустили на Australian Open, и у них есть все шансы там пошуметь

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Вторая половина января — это для большинства не самые приятные дни, приходится возвращаться после выходных и отпусков, но есть категория людей, которая это время обожает. Это теннисные фанаты. Миллионы людей по всему миру ждут эти две недели, чтобы прожить их с игрой, по которой они успели соскучиться за время декабрьских каникул. Две последние недели января — это Australian Open. А для России этот турнир особенный, потому что там наши исторически играют хорошо, а сейчас теннис — и вовсе чуть ли не единственный вид спорта, где россияне продолжают выступать без ограничений. И на австралийском чемпионате 2023 года должно быть очень интересно, как и всегда.

Попытка номер три

Сложилась не самая обычная ситуация: первая ракетка России сейчас Андрей Рублев (шестой номер мирового рейтинга), но по традиции самым опасным россиянином считается Даниил Медведев. Его потенциал все знают и на каком бы месте в рейтинге он ни был, его шансы победить на любом турнире никогда не будут равны нулю. Тех, кто выигрывал турниры «Большого шлема» и был первой ракеткой мира, списывать со счетов не принято.

И в ближайшие две недели именно Медведев — главная надежда России на чемпионский кубок. На двух предыдущих Australian Open он доходил до финала, и почему бы не сделать следующий шаг сейчас? Тем более, что предыдущий российский чемпион Марат Сафин также выиграл AO с третьей попытки, в 2005 году. Целое поколение российских фанатов тенниса выросло именно на тех играх Марата. Сколько же подростков тогда прогуливало школу, чтобы поболеть за чемпиона из России и посмотреть другие классные матчи.

Но если Сафину тогда приходилось сражаться с Роджером Федерером, то Медведеву — с другими легендами — Новаком Джоковичем и Рафаэлем Надалем. Россиянин пока в Австралии у них не выигрывал, а чтобы взять трофей — это необходимо. Новый сезон — не исключение. Джокович — в полном порядке. После скандальной депортации с Зеленого континента в прошлом году, сейчас он будет настроен решительно. Новак приехал сюда за 10-м титулом и если кому-то и под силу его остановить, то Медведев — один из этих немногих.

Но чтобы дойти до финала Даниилу придется пройти через ад. До третьего круга все спокойно, а дальше начинается: опаснейший Себастьян Корда, который в Аделаиде чуть не обыграл Джоковича. Дальше Хуберт Хуркач или Денис Шаповалов. Любители тенниса знают, насколько поляк неудобен Даниилу, а канадец Шаповалов может выдать такой матч, что выживет разве что Джокович. Ну, а если Даниил тоже выживет, то дальше Рафаэль Надаль... И это только четвертьфинал. Так что Дане разве что удачи и терпения можно пожелать. Он не в лучшей форме в жизни, но все еще способен на очень классные результаты.

Внутренние дела

Кто еще из наших выступит в Австралии? Во-первых, это Андрей Рублев. Ему с жеребьевкой тоже не повезло: Доминик Тим в первом круге. Австриец — в недавнем прошлом третья ракетка мира, чемпион US Open-2020, пропустивший почти год из-за травмы. Он восстанавливается, пока не готов на 100 процентов, но в любом случае играть с кем-то вроде Тима в первом круге — это неприятно.

А дальше — не легче, Ник Кирьос и Хольгер Руне маячат на пути к четвертьфиналу, а там — Джокович. Это шлагбаум, закрывающий дорогу всем. Хотя кто-то когда-то же должен будет его остановить в Австралии, помимо миграционной службы...

Из девушек особого внимания заслуживает Дарья Касаткина, которая много раз попала в публичное поле в прошлом году. Но она не только сделала признание личного характера и «троллила» депутата Терюшкова, она еще и в теннис классно играла. Вернулась в топ-10 и сильно начала 2023 год, дойдя до финала в Аделаиде.

Касаткина — первая ракетка России, хотя у нас в топ-10 есть еще Вероника Кудерметова. И обе девушки попали в одну часть сетки, они могут встретиться уже в четвертом круге. Претендует ли кто-то из них на победу на Australian Open? Касаткиной для таких результатов не хватает мощи, Кудерметовой обычно не хватало класса, но она очень сильно прибавила. Поэтому больше верится в Веронику. Она, в отличие от Даши, стремится решать сама, а не зарабатывать ошибки соперниц. Обе тактики могут быть очень успешными, но без сильной подачи и атакующей игры «шлемы» не выигрываются.

На очень приличном уровне играет Карен Хачанов, полуфиналист US Open — 2022. Всегда хочется верить в его прорыв, но три с половиной года без побед над игроками топ-10 — плохой знак. Карен уже в третьем круге выходит на сильного американца Фрэнсиса Тиафо, с ним шансы 50/50, а дальше — Надаль. Если испанец не сыграет ниже своих возможностей и дойдет до этой стадии. Если дойдет, значит он в порядке, а следовательно шансы Карена будут стремиться к нулю.

Один из самых интересных для российских болельщиков матч первого круга — Ник Кирьос против Романа Сафиуллина. Рома — чемпион Australian Open — 2015 среди юниоров и его потенциал всегда был сумасшедшим. Помешали тяжелые травмы, но к 25 годам он наконец-то окончательно от них избавился и в прошлом сезоне совершил прорыв из конца второй сотни в топ-90. Ник Кирьос — один из главных фаворитов турнира, но в первом круге Рома может дать ему классный бой. А может и победить, если все сложится удачно.

Кто выиграет турнир

На этом Australian Open есть явные фавориты. У мужчин это Новак Джокович, девятикратный чемпион соревнований. Вероятность, что через две недели он станет десятикратным, оценивается выше, чем — что не станет. Особенно в отсутствие из-за травмы первой ракетки мира Карлоса Алькараса, плохой формы Надаля и непонятных кондициях Медведева. Помешать Новаку выиграть этот турнир может разве что его собственное тело: ему 35 лет и он в последнее время жаловался на проблемы с бедром. Если же серб будет здоров, то титул от него не должен уйти. Даже к Даниилу Медведеву.

У девушек также есть явный лидер — это полячка Ига Швентек. В прошлом году она была настолько сильнее всех, что в какой-то момент выиграла 30 матчей подряд. В общей сложности Ига в 2022 выиграла восемь титулов, включая два «шлема». В Австралии ее тоже особо некому остановить, хотя у девушек все традиционно чуть менее предсказуемо, чем у мужчин. Так что у Касаткиной, Кудерметовой, Арины Соболенко, Коко Гауфф, Марии Саккари, Каро Гарсии, Онс Жабер — есть шанс.

На самом деле, если перечислить даже первую двадцатку рейтинга и сказать, что у каждой есть шанс — не ошибешься. Женский теннис — он такой. Там уже нет Серены Уильямс, нет даже Марии Шараповой, остальные могут проигрывать. Швентек — меньше всех, но тоже может. Так что нас точно ждут интригующие две недели. И начинается все прямо с самого утра понедельника, 16 января.