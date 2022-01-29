Драма на все времена: как Медведев уступал Надалю в великом финале

В Австралии завершился первый в сезоне турнир Большого шлема — Australian Open. Финал получился одним из самых драматичных за последние годы, и победителем из него вышел, увы, не Даниил Медведев. 35-летний Рафаэль Надаль совершил невероятное, отыграв у молодого россиянина дефицит в два сета. Как именно это случилось — сейчас расскажем.

Взгляд назад

В преддверии финального матча многие специалисты и болельщики вспоминали поединок Надаля и Медведева в финале US Open-2019. Тогда испанец взял первые два сета, но позволил россиянину вернуться в игру и сравнять счёт. Однако решающий пятый сет взял более титулованный и опытный Надаль.

Помимо той встречи, испанец ещё дважды в карьере побеждал оппонента, однако их последняя встреча перед Australian Open завершилась первой на тот момент победой россиянина. Это произошло в ноябре 2020 года в полуфинале Итогового турнира ATP. Тогда Медведеву после поражения в первом сете тоже пришлось догонять соперника, но он совершил эффектный камбэк.

С тех пор расклад сил поменялся в пользу Медведева. Надаль последние полтора года больше лечился, чем играл, а россиянин добрался до второй строчки рейтинга ATP, разжился титулом победителя турнира «Большого шлема» и утвердился в роли одного из лучших теннисистов мира. Поэтому большинство болельщиков и специалистов перед финалом нынешнего AO отдавало предпочтение именно Медведеву.

Превосходная степень

Стартовые геймы проходили по одному и тому же сценарию: Медведев легко брал свои подачи, а на чужих разворачивалась настоящая битва. Надаль нестабильно подавал и допускал огромное количество ошибок, однако чередовал их с эффектными виннерсами и чудесами в защите. Медведев же играл гораздо стабильнее и демонстрировал высокий процент попадания первым мячом.

Даниил Медведев Frank Molter/dpa/Global Look Press

Решающим стал пятый гейм на подаче Надаля, который россиянин взял под ноль. Помогли шикарные атакующие удары и невынужденные ошибки испанца. От этого удара Надаль оправиться так и не смог: дальше и геймы, и практически все очки брал Медведев, который легко довёл первый сет до победы — 6:2.

Однако Надаль не просто так является великим теннисистом. Во втором сете он заиграл гораздо более собранно и практически перестал лупить по аутам и в сетку в простых ситуациях. Вместо этого испанец наладил подачу и игру в атаке. Медведев же стал много ошибаться и в пятом гейме отдал свою подачу. Однако затем на корте стали происходить необъяснимые вещи. Россиянин позволил испанцу сделать ещё один брейк, но сам дважды проделал такой же трюк.

В итоге безумная по сюжету партия докатилась до тай-брейка, который стал украшением матча. Инициатива переходила то к одному, то к другому теннисисту, но ярче сыграл Медведев, который завершил тай-брейк в свою пользу шикарным обводящим ударом. Россиянин повёл 2:0, появилось ощущение, что Надаль в этом матче уже не спасётся.

Испанский камбэк

В третьей партии все шло вполне по плану Медведева. Россиянин брал свои подачи, пару раз был близок к брейку, но в итоге позволил сделать это сопернику в самый неподходящий момент. При счёте 4:4 Медведев во многом из-за собственных ошибок отдал гейм сопернику и позволил тому вернуться в игру. Испанец спокойно взял свою подачу и забрал третью партию — 6:4.

Медведев начал заметно нервничать. Россиянин эмоционально реагировал на поддерживающую его соперника публику, общался с арбитром и увеличил количество ошибок в простых ситуациях. После того как россиянин на старте третьего сета отдал свою подачу, стало совсем тревожно, однако Медведев тут же ответил обратным брейком. После этого Даниил еще раз проиграл гейм на своей подаче, а преимущество Надаля стало угрожающим — 4:2. В восьмом гейме четвертого сета россиянин был близок к брейку, но испанец устоял и довёл партию до победы — 6:4. Зрителей, которые наблюдали за матчем больше четырех часов, ожидал десерт в виде пятого сета.

К большому сожалению, Медведев к решающей битве оказался не готов. Россиянин совершал чудовищное количество невынужденных ошибок, а Надаль их исключил совсем. Вообще, испанец выглядел так, как будто к концу подходит пятая минута, а не пятый час игры. Первый раз реальный шанс перевернуть игру у россиянина был при счёте 3:2 в пользу Надаля на его подаче, но испанец отыграл несколько брейк-пойнтов и взял-таки гейм.

После этого Медведев брал свои подачи, но за чужую смог зацепиться только в тот момент, когда Надаль при счёте 5:4 в свою пользу пошёл подавать на матч. Россиянин восстановил равенство, но вместо решающего рывка к победе позволил сделать сопернику очередной брейк.

Даниил Медведев Juergen Hasenkopf via www.imago-/www.imago-images.de/Global Look Press

Такие мастера, как Надаль, не могут дважды подавать на матч впустую: испанец выиграл решающий 12-й гейм и вместе с ним матч. Россиянин потерпел второе подряд поражение в финале Australian Open, а Надаль взял 21-й титул на турнирах Большого шлема.

Если подводить итоги турнира в целом, то для российских игроков он получился хорошим. Не можем же мы считать выход в финал плохим результатом. Ещё недавно о таком можно было только мечтать. Даниил просто проиграл более сильному игроку. Он проиграл великому чемпиону, а сам таковым пока не является. Он пока находится только на пути к этому.

А Рафа стал официально величайшим теннисистом в истории. Теперь в его активе 21 титул на турнирах Большого шлема, в то время как у его конкурентов, Новака Джоковича и Роджера Федерера — по 20. При этом, только у Рафы есть олимпийское «золото» в одиночном разряде. Гонка ещё не закончена, но то, что сделал Надаль сейчас, — это величайшее достижение. Сегодня отличный день для тех, кто является его болельщиком.