Дорогу пожилым: Уильямс «задавила» юную россиянку

Столкновение поколений — одна из самых интересных историй в любом спорте, но в теннисе это всегда особенно ярко проявляется, всё-таки играют один на один. И в пятницу такое столкновение случилось на Australian Open: 39-летняя Серена Уильямс играла с 19-летней Анастасией Потаповой, получилось очень весело. И это далеко не единственное весёлое событие первой недели австралийского чемпионата. Промежуточные итоги супертурнира в Мельбурне — в материале NEWS.ru.

Урок от матери

О возможной встрече Уильямс и Потаповой в третьем круге говорили сразу после жеребьёвки. Они играли год назад на старте турнира, но тогда Анастасия была ещё не готова, а сейчас были все предпосылки к серьёзной битве. За год уровень Потаповой заметно вырос, она уверенно прошла два круга в Мельбурне и, казалось, Серену абсолютно не боялась.

Так и было: в первом сете Анастасия играла с преимуществом, справлялась с запредельной мощью американки и два раза вела в счёте с брейком. Главное, что есть в теннисе Потаповой — её умение играть за счёт силы соперницы и направлять тяжёлые мячи в нужные точки. Она не просто перебивает на ту сторону, она кистью дорабатывает каждый удар, заставляя соперниц бегать. Так она делала и Сереной.

При счёте 5:3 в первом сете у Насти было два сетбола на своей подаче, и тут она дрогнула. Она просто дала Серене возможность сыграть свободно, а американке ничего больше и не нужно, простые мячи в ключевые моменты она «убивает» всегда. На тай-брейке у Анастасии также было преимущество, она дошла до момента, когда до выигрыша партии осталось выиграть всего два мяча на подаче. Но тут опять 23-кратная победительница Шлемов показала, почему она лучше остальных. Серена просто перестала ошибаться, стала тащить всё и дождалась ошибок от неопытной соперницы.

EPA/TASS

После этого игра была сделана. Вернуться в матч против Уильямс, когда ты обидным образом отдаёшь ей первый сет, не под силу сейчас, пожалуй, никому. Настя временами показывала очень хороший теннис и во второй партии, но машина по имени Серена уже завелась. Американка пока не отдала на турнире ни сета и выходит во вторую неделю в статусе главного фаворита. А Потапова может быть более чем довольна игрой, которую показала. Её навыков вполне достаточно, чтобы бороться с лучшими уже сейчас, а физически и психологически она будет только прибавлять, ей ведь всего 19.

Драмы на поток

На турнире за первые пять дней случилось несколько невероятных по накалу матчей, и главными их героями стали два австралийца — Ник Кирьос и Танаси Коккинакис. Первый не брал ракетку в руки целый год, хотя не был травмирован. Он просто хотел отдохнуть от тенниса во время пандемии и не съездил ни на один турнир. Трудно было ждать от него на этой неделе чего-то особенного, но он это показал.

Пятисетовые матчи с Уго Умбером и Домиником Тимом (третьей ракеткой мира) получились настолько зрелищными, что переплюнуть их будет сложно кому угодно. Первый из них Ник выиграл, уйдя с двух матчболов, второй — проиграл со счёта 2:0 по сетам в свою пользу. Когда Кирьос заряжен на победу и относится к делу серьёзно — это не только топ-теннисист, но и самый зрелищный игрок в туре. Можно как угодно относиться к его поведению и характеру, но такие спортсмены делают шоу, привлекают в теннис новую аудиторию, без них никуда.

Zuma\TASS

Коккинакис — ещё один мегаталантливый австралиец, которому Мария Шарапова в своё время прочила большое будущее. Из-за травм он пропустил в общей сложности почти четыре года, поэтому чего ждать от его игры на Australian Open, не знал ни один человек на планете, включая его самого. Но всё получилось отлично: Танаси разгромил в одну калитку соперника по первому кругу, а во втором зарубился на пять сетов с пятой ракеткой мира Стефаносом Циципасом. Выиграть не получилось, но по накалу и драме этот матч не уступит никакому другому.

Бригада из России

Для тех россиян, кто болеет за теннисистов по национальному признаку, такого прекрасного турнира не было с 2007 года. Тогда на Уимблдоне в третий круг вышли сразу четыре россиянина: Марат Сафин, Михаил Южный, Николай Давыденко и Дмитрий Турсунов. И вот сейчас, спустя 14 лет, история повторяется.

Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Аслан Карацев на первые два круга отдали на четверых лишь один сет. Причём Аслан успел выйти уже и в четвёртый круг, в пятницу разгромив девятую ракетку мира Диего Шварцмана. 27-летний уроженец Владикавказа ещё год назад был в третьей сотне, но за 12 месяцев совершил мощнейший прорыв и скоро будет стучаться в топ-50, а там и до топ-30 недалеко.

Его теннис — это вообще главное откровение недели: давно не приходилось видеть, чтобы кто-то «убивал» мячи так, как он. Шварцман, отличающийся одной из лучших защит в мире, просто провожал мячи взглядом. У Аслана сейчас всё залетает, и если он продолжит в том же духе, то может сотворить сенсацию века. Хотя он уже стал самым возрастным игроком за 40 лет, дебютирующим в 1/8 финала «Шлема». Хотя 27 лет — это разве возраст? Побеждать никогда не поздно.

У Рублёва, Медведева и Хачанова пока всё идёт по плану, и домой никто из них и близко не собирается. Хотя Карену в субботу будет тяжело, Маттео Берретини неслучайно находится в топ-10. Чтобы перебить его, 24-летнему москвичу нужно будет показать собственный уровень 2018 года. Почему бы ему этого не сделать? Австралия — первый турнир года, никто ещё не знает, кто в какой форме находится, поэтому здесь всегда случаются неожиданные и интересные вещи.