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Теннис

«До слёз»: Навратилова оценила решение не пустить россиян на Уимблдон

Мартина Навратилова расстроилась решению не пустить россиян на Уимблдон
14:20, 21 апреля 2022
«До слёз»: Навратилова оценила решение не пустить россиян на Уимблдон Бывшая чехословацкая теннисистка Мартина Навратилова Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Бывшая чехословацкая теннисистка, экс-первая ракетка мира и 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова расстроена недопуском российских теннисистов до Уимблдона, передаёт The Telegrapg. Она считает решение организаторов неправильным и несправедливым.

Я разочарована почти до слёз. Отстранение россиян — это неправильно. Я сочувствую украинским игрокам и украинскому народу, но в таком шаге не было необходимости. Это решение неправильное и несправедливое. В мире и так происходит столько плохого, и это решение лучше не сделает, — сказала Навратилова.

Она добавила, что некоторые российские и белорусские игроки выступили против спецоперации, но организаторы это не приняли во внимание. Навратилова хотела бы, чтобы Уимблдон отменил своё решение, но она считает это маловероятным.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович назвал сумасшедшим решение организаторов Уимблдона отстранить россиян и белорусов от турнира.

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