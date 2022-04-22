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Теннис

Депутат ГД ответил британцам, запретившим россиянам играть на Уимблдоне

Дмитрий Свищев пообещал бороться за права отечественных теннисистов
18:54, 22 апреля 2022
Депутат ГД ответил британцам, запретившим россиянам играть на Уимблдоне Фото: Juergen Hasenkopf/imageBROKER.com/Global Look Press
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Депутат Госдумы, председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил мнение о причинах, по которым Уимблдон решил не пускать россиян на соревнования в 2022 году. Он пообещал бороться за права отечественных теннисистов. Слова депутата приводит Metaratings.ru.

Мы можем и будем бороться за права наших теннисистов, которые должны выступить на Уимблдоне. Это работа Федерации, Шамиля Тарпищева, наших тренеров и спортсменов. Без российских спортсменов невозможно представить современный спорт, — сказал Свищев.

По мнению депутата, тот факт, что традиционно победителя турнира награждают представители королевской семьи, не даёт основания отстранять наших теннисистов. Российские игроки — одни из лидеров мирового рейтинга, а без лидеров не может проводиться такое соревнование, как Уимблдон. В качестве средств для защиты прав россиян депутат назвал суды, дипломатию, а также веское слово главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

О том, что российских теннисистов официально отстранили от Уимблдона, стало известно 20 апреля. Позже в Британии назвали причину такого решения — желание защитить репутацию покровительницы Всеанглийского клуба герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон — жены принца Уильяма.

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