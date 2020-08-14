Действующая чемпионка US Open отказалась защищать титул

Чемпионка US Open-2019 румынка Бьянка Андрееску сообщила, что не примет участие в турнире в 2020 году.
По её словам, отказаться от поездки в Нью-Йорк она решила после долгих дискуссий с близкими.
Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне. Победа на прошлогоднем US Open была кульминацией моей карьеры, — подчеркнула она.
Спортсменка добавила, что ей жаль отказываться от участия в турнире, однако она понимает, что непредвиденные трудности не дают ей шанса подготовиться к нему в должной мере.
Андрееску также выразила признательность USTA и WTA за усилия по организации мероприятия, отметив, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к своим конкурентам на корте.
Место Андрееску в сетке US Open займёт Ольга Говорцова.
Ранее NEWS.ru писал, что швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который выиграл Открытый чемпионат США (US Open) в 2016 году, решил не участвовать в турнире этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. От участия также отказались испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Эшли Барти. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.
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