Действующая чемпионка US Open отказалась защищать титул

https://static.news.ru/photo/e5a08d40-de13-11ea-b84d-fa163e074e61_660.jpg Бьянка Андрееску Фото: Liang Xu/Xinhua/Global Look Press

Чемпионка US Open-2019 румынка Бьянка Андрееску сообщила, что не примет участие в турнире в 2020 году.

По её словам, отказаться от поездки в Нью-Йорк она решила после долгих дискуссий с близкими.

Я пошла на этот шаг, чтобы сосредоточиться на своей форме и убедиться, что смогу вернуться к выступлениям на самом высоком уровне. Победа на прошлогоднем US Open была кульминацией моей карьеры, — подчеркнула она.

Спортсменка добавила, что ей жаль отказываться от участия в турнире, однако она понимает, что непредвиденные трудности не дают ей шанса подготовиться к нему в должной мере.

Андрееску также выразила признательность USTA и WTA за усилия по организации мероприятия, отметив, что с нетерпением ждёт возможности присоединиться к своим конкурентам на корте.

Место Андрееску в сетке US Open займёт Ольга Говорцова.

Ранее NEWS.ru писал, что швейцарский теннисист Стэн Вавринка, который выиграл Открытый чемпионат США (US Open) в 2016 году, решил не участвовать в турнире этого года из-за пандемии коронавирусной инфекции. От участия также отказались испанец Рафаэль Надаль, нидерландка Кики Бертенс, россиянка Анастасия Павлюченкова и австралийка Эшли Барти. Турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября.