Представляющая РФ теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти дальше первого круга на турнире в китайском Ухане. Россиянка уступила в двух сетах француженке Каролин Гарсии.
Счёт по партиям 2:6, 2:6. Соперницы пробыли на корте около полутора часов. Каролин Гарсия в следующем круге встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.
Дарья Касаткина занимает 40-е место в рейтинге WTA. Призовой фонд турнира в Ухане составляет около $2,8 млн.
Как ранее передавал News.ru, второй номер мужского теннисного рейтинга Рафаэль Надаль был вынужден сняться с турнира Laver Cup из-за травмы запястья.