https://static.news.ru/photo/1f789786-dd22-11e9-ae60-fa163e074e61_660.jpg Дарья Касаткина Фото: kasatkina/instagram.com

Представляющая РФ теннисистка Дарья Касаткина не смогла пройти дальше первого круга на турнире в китайском Ухане. Россиянка уступила в двух сетах француженке Каролин Гарсии.

Счёт по партиям 2:6, 2:6. Соперницы пробыли на корте около полутора часов. Каролин Гарсия в следующем круге встретится с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти.

Дарья Касаткина занимает 40-е место в рейтинге WTA. Призовой фонд турнира в Ухане составляет около $2,8 млн.

Как ранее передавал News.ru, второй номер мужского теннисного рейтинга Рафаэль Надаль был вынужден сняться с турнира Laver Cup из-за травмы запястья.