https://static.news.ru/photo/2fd34f7e-3f72-11ea-a270-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.

Медведев одержал уверенную победу над Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Матч длился 1 час 44 минуты и завершился в пользу россиянина со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

В следующем матче Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой, который вышел в 1/8 финала турнира после снятия соперника, американца Джона Иснера, с соревнований.

Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), писал NEWS.ru. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в пользу Павлюченковой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).