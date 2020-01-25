Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), который проходит в Мельбурне.
Медведев одержал уверенную победу над Алексеем Попыриным, представляющим Австралию. Матч длился 1 час 44 минуты и завершился в пользу россиянина со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
В следующем матче Медведев встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой, который вышел в 1/8 финала турнира после снятия соперника, американца Джона Иснера, с соревнований.
Ранее россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла чешку Каролину Плишкову в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), писал NEWS.ru. Матч длился 2 часа 25 минут и завершился в пользу Павлюченковой со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен