https://static.news.ru/photo/c607f32c-1e94-11ea-a319-fa163e074e61_660.jpg Даниил Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, матч длился 1 час 3 минуты.

До этого россиянин в четвертьфинале турнира обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а в полуфинале оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена.

Призовой фонд турнира составляет $3 млн. Медведев является пятой ракеткой мира.

Ранее Медведев получил премию «Русский кубок» в номинации «Теннисист года в России» во время 26-й ежегодной национальной теннисной премии, писал NEWS.ru.