Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем выставочного турнира в Саудовской Аравии, обыграв в финальном матче итальянца Фабио Фоньини.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2, матч длился 1 час 3 минуты.
До этого россиянин в четвертьфинале турнира обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, а в полуфинале оказался сильнее бельгийца Давида Гоффена.
Призовой фонд турнира составляет $3 млн. Медведев является пятой ракеткой мира.
Ранее Медведев получил премию «Русский кубок» в номинации «Теннисист года в России» во время 26-й ежегодной национальной теннисной премии, писал NEWS.ru.
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