Даниил Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP на траве

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира на Мальорке. В финале он обыграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 6:2. Это первая победа Медведева в карьере на травяном покрытии.

Встреча длилась один час и три минуты. На счету россиянина 10 эйсов и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Для Даниила Медведева этот титул стал 11-м в карьере.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова одолела швейцарскую спортсменку Белинду Бенчич в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).