Надаль стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Акапулько

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Российский теннисист Андрей Рублёв выиграл парный турнир в Марселе. Он выступал в команде с украинским спортсменом Денисом Молчановым. На послематчевой пресс-конференции россиянин заявил, что спорт объединяет людей. Его слова приводит РИА Новости.

В финале турнира Рублёв м Молчанов обыграли южноафриканца Равена Класена и японца Бена Маклахлана со счётом 4:6, 7:5, 10:7. На пресс-конференции после матча Рублёва спросили о его победе в паре...