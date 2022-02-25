Надаль стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Акапулько

Теннисист Рафаэль Надаль стал соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Акапулько. Ранее испанец обыграл американца Томми Пола — 6:0, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. На счету Надаля два сейва, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов.
Во втором полуфинале турнира в Акапулько встретятся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри. Медведев в 1/4 финала обыграл японца Йосихито Нисиоку.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (пятое место рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут.