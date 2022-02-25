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Надаль стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Акапулько

09:50, 25 февраля 2022
Надаль стал соперником Медведева в полуфинале турнира в Акапулько Фото: Xin Yuewei/XinHua/Global Look Press
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Теннисист Рафаэль Надаль стал соперником россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче турнира в Акапулько. Ранее испанец обыграл американца Томми Пола — 6:0, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. На счету Надаля два сейва, четыре двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов.

Во втором полуфинале турнира в Акапулько встретятся грек Стефанос Циципас и британец Кэмерон Норри. Медведев в 1/4 финала обыграл японца Йосихито Нисиоку.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев (второй номер мирового рейтинга) проиграл испанцу Рафаэлю Надалю (пятое место рейтинга) в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Встреча продлилась пять часов 26 минут.

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