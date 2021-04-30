Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге АТР

https://static.news.ru/photo/ee4b23fc-c180-11e9-ac31-fa163e074e61_660.jpg Фото: Irina Motina/Global Look Press

Российский спортсмен Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник, 3 мая.

Сохранили свои позиции и другие россияне. Так, Андрей Рублёв остался на седьмой строчке рейтинга, Карен Хачанов — на 23-й, Аслан Карацев — на 27-й.

Титул первой ракетки мира — у серба Новака Джоковича. За ним следует испанский представитель Рафаэль Надаль.

Ранее рейтинг россиянок, заработавших своё состояние самостоятельно, составил Forbes. В десятку попала теннисистка Мария Шарапова, на счетах у которой около $200 млн. При этом 33-летняя спортсменка, завершившая карьеру в 2020 году, лишь десятая в списке.