Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге АТР

Российский спортсмен Даниил Медведев сохранил третье место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации в понедельник, 3 мая.
Титул первой ракетки мира — у серба Новака Джоковича. За ним следует испанский представитель Рафаэль Надаль.
Ранее рейтинг россиянок, заработавших своё состояние самостоятельно, составил Forbes. В десятку попала теннисистка Мария Шарапова, на счетах у которой около $200 млн. При этом 33-летняя спортсменка, завершившая карьеру в 2020 году, лишь десятая в списке.