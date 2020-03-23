https://static.news.ru/photo/d215f210-6cd5-11ea-8ccc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua/Global Look Press

Канадская теннисистка, член совета игроков WTA Габриэла Дабровски считает неуважением перенос Открытого чемпионата Франции на конец сентября из-за угрозы распространения инфекции коронавируса.

Это было неуважение по отношению ко всем вовлечённым сторонам, другим турнирам и игрокам. Просто взять и выбрать эту дату, когда на самом деле у нас есть некоторые азиатские турниры, запланированные на то время, и они, очевидно, ещё не были отменены, потому что мы не знаем ситуацию, — цитирует Дабровски TSN.

Кроме того, она отметила, что в сентябре также планируется проведение Кубка Лэйвера.

Общее количество заражённых в России по состоянию на утро 23 марта — 438 человек. Количество заражённых в мире — 338 724 человека, скончались 14 687. Всего в мире удалось вылечить от нового коронавируса 99 003 человека.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, как пандемия коронавируса влияет на спортсменов, ранее писал NEWS.ru.